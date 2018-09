La Belgique va rendre au Rwanda les archives de la période coloniale

La Belgique va rendre au Rwanda ses archives de la période coloniale. Une enveloppe de 400.000 euros a été prévue à cet effet. Le projet, qui s’étendra sur 2 ans, vise à numériser toutes les archives en possession du musée de l’Afrique centrale à Tervuren et des archives royales, a confirmé vendredi le cabinet du ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo. Le projet débutera l’année prochaine, avec la visite d’une délégation d’archivistes rwandais qui définiront leurs priorités.

Le débat sur la restitution de biens aux anciennes colonies n’est pas neuf en Belgique. Dans ce cadre, le ministre De Croo a participé, la semaine dernière, à une conférence consacrée au renforcement des liens entre l’Afrique et l’Europe, soutenue notamment par le musée de l’Afrique centrale, la bibliothèque royale et l’institut Egmont, le think tank des Affaires étrangères.

Et en début de semaine, 36 spécialistes de l’Afrique ont signé une lettre ouverte, publiée dans De Standaard, dans laquelle ils plaident pour une restitution des biens saisis en Afrique par la Belgique durant sa période coloniale.

Pour le cabinet De Croo, il importe aujourd’hui de discuter de cette restitution avec les autorités et des directeurs de musées mais aussi avec des experts des pays africains concernés.

