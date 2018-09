RDC : ONU, UA et UE mobilisés pour des élections transparentes et inclusives

Le Président de la Commission de l‘Union Africaine M. Moussa Faki Mahamat, le Président de la Commission européenne M. Jean-Claude Juncker et le Secrétaire général des Nations Unies M. António Guterres, se sont rencontrés le 23 Septembre 2018 au siège des Nations Unies à New York en margede l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils étaient accompagnés de représentants de haut niveau des trois organisations, dont la Haute représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini, le Commissaire pour la Paix et la Sécurité Smail Chergui, la Commissaire aux Affaires Politiques Minata Samate Cessouma et la Vice-Secrétaire-générale Amina J. Mohammed.

Au programme des discussions, notamment, les élections en République démocratique du Congo. Une fois de plus, les représentants des trois organisations ont rappelé leur engagement « en faveur du soutien à des élections transparentes, inclusives, pacifiques et crédibles pour la fin 2018 » en rappelant une fois encore « l’importance de la stabilité de la République démocratique du Congo (RDC) pour l’ensemble de la

région. » Malgré le discours de Joseph Kabila, les trois instances internationales insistent donc pour accompagner le procesus électoral en RDC et martèlent l’impérieuse nécessité d’avoir des élections démocratiques et inclusives, conditions sine qua non pour que ce scrutin débouche enfin sur une période de stabilité en RDC et dans toute la région. LIRE LA DECLARATION Que pensez-vous de cet article? +25 -2