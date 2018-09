Ebola: l’OMS forcée de suspendre ses opérations à Beni, en RDC

L’Organisation mondiale de la santé a dû suspendre ses opérations à Beni pour contrer le virus Ebola, en République démocratique du Congo (RDC), à cause d’une action armée menée non loin de la ville. Elle s’est en outre dite « inquiète » mardi à Genève face à l’exploitation de l’épidémie par des candidats aux élections de décembre. Une personne a été tuée et 17 autres enlevées lors d’un raid attribué au groupe armé d’origine ougandaise Allied democratic force (ADF) lundi soir contre Oicha, dans l’est de la République démocratique du Congo, ont indiqué mardi des sources administratives et civiles.

Lundi, les organisations de la société civile de Beni avaient décidé d'observer une grève générale « ville morte » jusqu'à vendredi. Des habitants dénoncent l'impuissance de l'armée congolaise et des Casques bleus de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) massivement présents dans la région de Beni (Nord Kivu), où des centaines de civils ont été tués depuis octobre 2014 dans des massacres attribués aux ADF. Une centaine de personnes ont succombé au virus Ebola dans l'est du Congo Avec plus de 80 collaborateurs, Beni constitue le centre opérationnel de la réponse de l'OMS à l'actuelle épidémie. Par ailleurs, si la majorité des communautés acceptent la vaccination et la prise en charge face au virus Ebola, d'autres font preuve de résistance. L'OMS craint que les élections prévues en décembre augmentent la méfiance de ces populations. Une centaine de personnes sont décédées en République démocratique du Congo à cause d'Ebola, alors que les autorités éprouvent des difficultés à contenir la propagation de la maladie à l'est du pays, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. RDC : Béni paralysée après une trop longue série de meurtres