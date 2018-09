Le Maroc à l’honneur à l’ouverture de la Fête de la Communauté Française

La séance académique de la Fête de la Communauté française a été rehaussée jeudi de la présence du président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki. Porte d’entrée en Afrique du nord, depuis l’Europe, le Maroc a en effet été mis à l’honneur par l’institution francophone de Belgique, ainsi que l’a rappelé le président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard (PS), dans son allocution. Les présidents des deux assemblées s’étaient déjà rencontrés mercredi, en marge de la séance plénière du parlement de la Fédération, réitérant, à cette occasion la volonté des deux assemblées de renforcer leur coopération interparlementaire. Celles-ci sont liées, depuis 2003, par un accord dans ce sens, et par un comité mixte de coopération interparlementaire.

La présence de M. El Malki et d’une délégation marocaine à Bruxelles s’inscrit aussi dans le contexte plus large d’une série d’événements organisés cette année par des institutions culturelles, des pôles d’excellence et des pouvoirs locaux pour renforcer les liens entre les citoyens du Maroc et les francophones de Belgique.

La séance académique de jeudi matin a par ailleurs mis à l’honneur les 17 premiers élèves achevant leur cycle scolaire à l’école belge de Casablanca. Créée en 2014, celle-ci s’appuie sur un programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

