Le pont Brazzaville-Kinshasa refait surface dans les projets en Afrique centrale

Le projet d’un pont reliant Brazzaville à Kinshasa sur le fleuve Congo a refait surface jeudi lors d’un forum sur d’autres projets ambitieux de grands aménagements pour l’Afrique centrale, maillon faible du continent en matière d’infrastructures. « Les études sont terminées, on est à la mise en place du financement pour passer à la phase des travaux », a déclaré à la presse un haut responsable du Congo-Brazzaville, Blaise Onanga, lors de ce forum à Kinshasa « Expo Béton » sur l’aménagement du « Corridor Ouest » de l’Afrique.

« Un dossier d’appel d’offres est mis en place », a précisé M. Onanga, directeur général de l’entretien routier au ministère de l’Équipement, sans s’étendre sur le coût encore « confidentiel » du projet, sur lequel travaillent des experts de la République démocratique du Congo et du Congo.

« On va le faire financer par la coopération avec la Chine », a précisé de son côté le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, à l’AFP. « Nous attendons son financement dans les 60 milliards de dollars que la Chine a rendu disponibles pour l’Afrique, comme l’a annoncé récemment le président Xi Jinping ».

Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde – si l’on excepte Rome et la Cité du Vatican – sont séparés par 2,5 à 4 km de fleuve Congo.

Le projet est en fait un pont « route-rail » Brazzaville-Kinshasa, avec prolongation du chemin de fer jusqu’à Ilebo (centre de la RDC), ont précisé les intervenants.

« Le projet date de Mobutu », a lancé sceptique dans la salle un intervenant, en référence à l’ancien dictateur du Zaïre (1965-1997), pays devenu aujourd’hui la RDC.

L’idée d’un pont Brazzaville-Kinshasa s’inscrit dans un projet plus vaste de « Corridor ouest » de routes et de ports pour plusieurs pays (RDC, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Centrafrique…).

« Le point de blocage pour la circulation nord-sud et est-ouest sur le continent, c’est l’Afrique centrale », a rappelé M. Onanga.​

Que pensez-vous de cet article?