Tanzanie: plus de 100 morts dans le naufrage d’un ferry sur le lac Victoria

Plus de 100 personnes ont péri dans le naufrage jeudi d’un ferry dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie. Le bilan s’est alourdi avec la reprise vendredi du travail macabre des équipes de secours dont les recherches avaient été interrompues la nuit. Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord du MV Nyerere lorsque celui-ci a chaviré non loin du débarcadère de l’île d’Ukara n’est pas connu. Des témoins ont rapporté à la télévision publique qu’environ 200 passagers se trouvaient à bord du ferry, d’une capacité de 100 personnes. Contacté par l’AFP, le gouverneur de la région de Mwanza, John Mongella, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer ce nombre.

A la mi-journée, la radio publique tanzanienne TBC Taifa, citant l’inspecteur général de la police Simon Sirro, a annoncé que la tragédie avait fait plus de 100 morts. « Nous continuons à repêcher les corps », a précisé M. Sirro.

Un peu plus tôt, le gouverneur Mongella avait donné un bilan de 86 noyés et 40 rescapés.

D’après des témoins contactés sur place par l’AFP au téléphone, aucun survivant n’a été retrouvé vendredi.

Le ferry MV Nyerere s’est retourné jeudi après-midi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l’île d’Ukara, dans le sud du plus grand lac d’Afrique, avait indiqué jeudi soir l’Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, l’exploitant public du navire.

Les causes de l’accident n’étaient pas établies vendredi mais de précédentes tragédies dans cette région des Grands Lacs ont le plus souvent été imputées à des embarcations surchargées et au fait que la plupart des passagers ne savent pas nager.

Outre ses passagers, le MV Nyerere transportait également des marchandises lorsqu’il a chaviré.

La navigation peut être difficile sur le lac et elle se fait avec des navires vétustes ou mal entretenus. Les registres des passagers sont par ailleurs lacunaires et les autorités peu regardantes sur la sécurité.​

