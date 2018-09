RDCongo: Transports: comment voyagent les Congolais?

Par Marie-France Cros.

Tout ceux qui connaissent le Congo connaissent le piètre état de ses routes. A côté de quelques exceptions (notamment au Katanga ou à proximité des résidences de personnalités au pouvoir, ainsi que la route Kinshasa-Matadi et celle allant de la capitale à Kikwit), elles sont pratiquement toutes devenues des chemins. Et quand il pleut, ceux-ci se transforment en bourbiers, encore affravés par le passage des camions. On le sait, mais c’est plus clair encore en le voyant. Voici quelques photos que La Libre Afrique a reçues du Congo.