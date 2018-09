RDC : l’ANC au chevet du processus électoral congolais

Les ténors de l’opposition congolaise ont mis le cap sur l’Afrique du Sud, autre grande nation de la Communauté des Etats de l’Afrique australe (SADC). Objectif de ce déplacement ? Sensibiliser les responsables sud-africains à leur combat pour des élections crédibles, réellement démocratiques, apaisées et inclusives.

Ce mardi 18 septembre, la délégation congolaise a rencontré le secrétaire générale de l’ANC (parti de Nelson Mandela, au pouvoir en Afrique du Sud) Elias Sekgobelo « Ace » Magashule. « La délégation a exprimé le voeu de voir l’ANC poursuivre son rôle dans la recherche de la paix et de la stabilité en RDC », explique un communiqué portant la signature de Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito.

Selon le même communiqué, l’ANC a « annoncé sa préoccupation sur la situation qui prévaut en RDC. Une situation qui, si elle n’est pas résolue en urgence, peut conduire le pays au chaos, à l’instabilité et à la violence ». Avant de poursuivre : « L’ANC se réjouit des bonnes relations qu’elle entretient avec le peuple et le gouvernement congolais et en vertu de cela, invite le gouvernement sud-africain à oeuvrer avec le gouvernement congolais et la SADC pour la tenue d’élections qui répondent aux prescrits du protocole de la SADC sur les élections ».

Le communiqué poursuit en rappelant le principal objectif du Protocole de la SADC : « promouvoir la tenue et l’observation d’élections basées sur les valeurs et principes partagés de démocratie, Etat de droit et respect des Droits de l’Homme ».

Le communiqué conjoint des acteurs politiques de l’opposition congolaise et du secrétaire général de l’ANC affirme encore : « L’ANC soutient le principe de la tenue des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées en République démocratique ».

Communiqué Conjoint 18 sept version fr (1)

