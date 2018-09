Une femme élue à la tête du plus important syndicat sud-africain

La plus grande centrale syndicale d’Afrique du Sud a élu mardi à sa tête une femme, Zingiswa Losi, une grande première depuis la naissance il y a 33 ans du mouvement qui a contribué à la chute de l’apartheid il y a un quart de siècle. Seule candidate, elle a été nommée lors du congrès annuel de la Confédération des syndicats sud-africains (Cosatu) qui se tient jusqu’à jeudi à Midrand, près de Johannesburg.

Mme Losi a été militaire de carrière pendant trois ans dans l’armée sud-africaine, avant de travailler dans une usine du constructeur automobile américain Ford dans la ville de Port-Elizabeth (sud-est). Elle a fait ses premières armes de syndicaliste dans le puissant Syndicat national des travailleurs de la métallurgie (Numsa).

Selon sa notice biographique publiée sur le site de la Cosatu, Zingiswa Losi s’est impliquée très jeune dans le combat politique contre le régime de l’apartheid en rejoignant les rangs du Congrès national africain (ANC) de feu Nelson Mandela.

« Je suis devenue politiquement consciente à l’âge de 10 ans lorsque mes deux frères ont été contraints à l’exil, je ne savais pas alors que j’allais les suivre une fois plus grande », explique-t-elle dans cette présentation.

En décembre dernier, elle avait échoué de peu à devenir secrétaire générale adjointe de l’ANC.

Son élection mardi à la tête de la Cosatu, où elle occupait jusqu’à présent le poste de vice-présidente, « confirme le rôle des femmes, et celui des femmes noires en particulier, en tant que militantes politiques et réformatrices sociales », a salué le président du pays et de l’ANC Cyril Ramaphosa.

La Cosatu, qui revendique aujourd’hui 1,6 million de membres, fut avec l’ANC et le Parti communiste d’Afrique du Sud (SACP) l’un des piliers historiques du mouvement anti-apartheid.​

