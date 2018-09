Migrations: il faut aider l’Algérie et le Maroc à empêcher les départs, dit Collomb

Gérard Collomb a jugé nécessaire d’aider les pays de transit, tels que l’Algérie et le Maroc, à empêcher les départs de migrants, alors que le flux arrivant en Espagne est devenu selon lui « préoccupant ».

L’Algérie et le Maroc qui sont « prêts à travailler avec nous » pour éviter les traversées « mais sécuriser leurs frontières est compliqué et nécessite des financements. Nous devons les aider », a affirmé le ministre de l’Intérieur dans une interview à l’Express parue mardi.

Car si le nombre d’arrivées en Europe est « sans commune mesure avec 2015 », on assiste « à une remontée ces derniers mois », notamment sur la route Maroc-Espagne où « le flux est préoccupant, avec 33.795 arrivants en huit mois, soit une hausse de 120% », a-t-il souligné.

Cela a entraîné « une vigilance particulière » sur les Pyrénées-Atlantiques, avec le déploiement de « deux compagnies de gendarmerie » à la frontière, a-t-il ajouté.

Mais les migrants arrivant par l’Espagne « remontent directement vers la capitale » et « aujourd’hui, la difficulté, c’est que 50% de la demande d’asile se concentre sur la plaque parisienne », a-t-il ajouté, avant de tacler une nouvelle fois la gestion d’Anne Hidalgo sur la question migratoire.

« Quand vous dites, comme la maire de Paris +oui, on veut accueillir largement, Welcome+, ce discours est assez vite entendu », a lancé M. Collomb, selon qui les élus parisiens devraient « agir comme à Calais » pour « éviter d’avoir des zones de fixation ». « Mais il est certain que l’on n’est jamais populaire lorsqu’on fait ce genre de choses » a-t-il ajouté.

Interrogé sur sa politique d’expulsion, M. Collomb a assuré qu’il n’avait « pas d’objectif chiffré » mais souhaitait « que ça augmente de mois en mois », et s’est félicité d’une hausse « de 20% » des retours cette année. Il a assuré qu’il allait travailler à faire baisser la demande d’asile géorgienne, en hausse « de 306% » depuis la fin de l’obligation des visas.

Enfin, il a assuré que les autorités seraient « intraitables » si des incidents racistes se produisaient, comme cela a été le cas en Allemagne. « Nous espérons pouvoir l’empêcher en trouvant un équilibre. La France doit se montrer généreuse tout en rappelant que tout le monde ne peut pas venir », a-t-il assuré.

Dans ce cadre, il faut « mettre en place un mécanisme pérenne européen de gestion des migrants » et, « avant de parler répartition », d’arriver à ce que tous les arrivants soient effectivement recensés », a-t-il martelé.​

