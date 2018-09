Littérature: un prix attribué au poète camerounais Marc-Alexandre Oho Bambe

Le prix Louis Guilloux, qui récompense chaque année un écrivain s’inscrivant dans la « lignée littéraire » de l’auteur breton de « La maison du peuple », a été attribué au poète camerounais Marc-Alexandre Oho Bambe, a-t-on appris jeudi.

Le poète slameur, dit « Capitaine Alexandre », qui dit tirer son inspiration d’Aimé Césaire et de René Char, a été récompensé pour son premier roman rythmé de poèmes « Diên Biên Phù », aux éditions Sabine Wespieser.

Le livre raconte l’histoire d’un ancien soldat français qui a fait la guerre d’Indochine et revient vingt ans après au Vietnam sur les traces d’une femme qu’il a follement aimée. C’est dans l’enfer de la guerre qu’il a rencontré les deux êtres qui le révélèrent à lui-même et modelèrent l’homme épris de justice et le journaliste militant pour les indépendances qu’il allait devenir: la fille « au visage lune » et son camarade de régiment sénégalais qui lui sauva la vie.

« J’ai été bouleversé par la rencontre des Bodoi au Vietnam qui m’ont rappelé la guerre de décolonisation au Cameroun vécue par mon grand-père », confiait en mars l’écrivain à l’antenne de France Culture.

Créé en 1983 par le département breton des Côtes-d’Armor, le prix Louis Guilloux est décerné chaque année à une oeuvre de langue française ayant une « dimension humaine d’une pensée généreuse, refusant tout manichéisme, tout sacrifice de l’individu au profit d’abstractions idéologiques » dans l’esprit de Louis Guilloux, né et mort à Saint-Brieuc (1899-1980).

Le jury a notamment honoré le Suisse Nicolas Bouvier, l’Espagnol Jorge Semprun, l’Algérien Boualem Sansal, le Haïtien Lyonel Trouillot ou la Franco-Camerounaise Léonora Miano.

Le prix avait été attribué en 2017 au romancier français Antoine Choplin pour « Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar », récit d’une amitié improbable entre un cheminot et le dissident Vaclav Havel.

Que pensez-vous de cet article?