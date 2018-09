Libye: l’Onu prolonge d’un an sa mission sans fixer de date d’élections

Le Conseil de sécurité a approuvé jeudi à l’unanimité une prolongation d’un an de sa mission politique en Libye, sans toutefois retenir de date pour la tenue d’élections dans ce pays. Dans son texte, rédigé par le Royaume-Uni, le Conseil de sécurité se borne à souhaiter des élections « aussitôt que possible ». La résolution souligne aussi la nécessité que des scrutins soient « crédibles » et appelle les États membres à « cesser tout soutien et contacts officiels avec des institutions parallèles ».

Il y a une semaine, lors d'une réunion consacrée à la Libye, la France avait estimé « essentiel d'avancer dans la transition démocratique en Libye » et « d'organiser des élections ». Paris proposait de retenir la date du 10 décembre pour la tenue d'élections présidentielle et législatives. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Italie, ne sont pas sur la longueur d'onde française et insistent sur l'obligation de parvenir à une réunification des institutions libyennes avant de passer à une étape électorale. La Libye est dirigée par un gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale. Mais son chef Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli, n'a pas d'autorité sur l'est du pays, contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Sept ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, une myriade de groupes djihadistes et de milices armées continue de faire régner un climat d'insécurité dans le pays.​