RDC : Première rencontre officielle Katumbi-Bemba

Les leaders de l’opposition congolaise se sont retrouvés ce mercredi après-midi pour tenter de mettre au point un début de stratégie commune face au pouvoir de Joseph Kabila, président hors mandat.

Une réunion au sommet qui est aussi la première rencontre officielle entre les deux poids lourds de l’opposition congolaise empêchés de participer au scrutin du 23 décembre : Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Adolphe Muzito étaient aussi de la partie. Cinq candidats qui réprésentent, ensemble, plus de 75% des intentions de vote dans le dernier sondage ralisé par l’institut Berci et le Congo Research Group.

Cinq candidats venus du Katanga, du Kasaï, du Bandundu, de l’Equateur et du Kivu. De quoi pouvoir se prévaloir d’une assise provinciale consistante qui a de quoi effrayer le pouvoir en place…

Un communiqué est annoncé au sortir de cette première réunion.

Que pensez-vous de cet article?