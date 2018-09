Liberia: le président George Weah a joué un matche international

Agé de 51 ans, Weah, qui portait le brassard de capitaine, est resté sur la pelouse 79 minutes avant d’être remplacé sous les acclamations des spectateurs. Il n’a pu empêcher la défaite du Liberia 1-2. L’ancien joueur d’Anderlecht et Eupen, Henry Onyekuru, a marqué le premier but des ‘Super Eagles’.

Comme joueur, Weah a fait les beaux jours notamment de Monaco, du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan. Champion de France en 1994 avec le PSG et d’Italie en 1996 et 1999, il est devenu, en 1995, le premier joueur non européen à recevoir le Ballon d’Or. Weah a porté 60 fois le maillot de son équipe nationale. Il a terminé sa carrière en 2003 à Al Jazira, aux Emirats Arabes Unis. Devenu homme politique, il est, depuis 2018, président du Liberia.

Quelques heures plus tard, son fils Timothy, 18 ans, attaquant du Paris Saint-Germain, était, lui, aligné avec les Etats-Unis, son pays de naissance, contre le Mexique (victoire 1-0).

