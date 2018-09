Trois séries africaines en compétition au Festival TV de La Rochelle

Mercredi s’ouvrira à La Rochelle (France) la 20e édition du Festival de la Fiction TV. Aux côtés des 25 oeuvres françaises soumises au vote du jury, on pourra découvrir trois histoires imaginées en terre d’Afrique : « Invisibles » série ivoirienne (Canal+ Afrique) avec Ali Cisse; « Oasis », série togolaise avec Julio Teko et « River Hotel », série congolaise (avec Eric Ebouaney, Habi Touré, Majid Michel, Fally Ipupa, Nadège Beausson-Diagne) produite par TV5 Monde.

Ces 3 séries africaines font partie des 7 fictions francophones étrangères soumises à l’avis du jury présidé par la comédienne belge Marie Gillain. Une façon de souligner le combat au profit de la fiction en langue française, face aux nombreuses séries américaines, européennes, indiennes, asiatiques ou turques qui inondent la planète.

TV5 Monde, hôte de nombreuses séries africaines

TV5 Monde n’est pas novice en la matière puisqu’elle développe depuis de nombreuses années des séries avec ses partenaires africains et notamment la télévision ivoirienne (RTI) très active dans le domaine.

« Abidjan est vraiment un hub pour la télévision avec beaucoup de sociétés de production qui se développent, explique Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. On travaille beaucoup sur des coproductions de fictions avec la RTI qui est la chaîne publique la plus active et la plus moderne d’Afrique de l’Ouest. Peut-être est-ce aussi celle qui a le plus de moyens… Tout cela fait qu’Abidjan est un lieu où beaucoup de projets télévisés se développent. »

Si TV5 Monde travaille beaucoup avec la Côte d’Ivoire, elle reste très attentive à avoir des fictions quasiment dans chaque pays francophone : Mali, République centrafricaine, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Gabon, dans les deux Congo, à Madagascar, etc. Comme TV5 Monde Afrique est une chaîne panafricaine, c’est important de porter tous les regards, toutes les sensibilités et de ne pas avoir «d’enfant préféré» » précise Yves Bigot en souriant.

Toutes ces fictions sont visibles sur TV5 Monde Afrique mais aussi sur le site et l’appli TV5 Monde Afrique. « C’est illimité qu’on soit au Brésil, en Inde ou au Groënland. Et à partir de janvier, on pourra aussi voir ces fictions sur nos 8 autres chaînes. C’était déjà le cas sur certaines séries mais là, ce sera systématique car dès janvier nous serons coproducteurs de ces fictions. Jusqu’ici on faisait du préachat, ce qui ne nous garantissait pas de disposer des droits hors Afrique. Mais là, on disposera des droits pour le monde entier. Ce sera le cas pour River Hotel la série congolaise qui est en compétition francophone à La Rochelle, elle sera diffusée dès janvier sur notre signal France – Belgique – Suisse ».

Karin Tshidimba

