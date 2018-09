RDC : Colère contre la Monusco après une nouvelle fusillade mortelle à Béni

Par Esther Nsapu, correspondante dans l’Est de la RDC

Le calme est revenu à Ngadi et Matembo après un échange de tirs entre l’armée congolaise (Fardc) et des présumés rebelles ougandais d’ADF. Ces affrontements ont eu lieu dimanche 9 septembre dans la soirée vers 17 heures locale. Ngadi et Matembo sont deux quartiers situés à environ 10 kilomètres du centre ville de Béni, province du Nord-Kivu.