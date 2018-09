RDC : Thambwe Mwamba entendu ce mardi par les enquêteurs belges

Le ministre congolais de la Justice Alexis Thambwe Mwamba a été entendu pendant quatre heures par les enquêteurs belges ce mardi 4 septembre.

L’audition était dans l’air depuis quelques jours mais rien n’avait filtré sur la date de cette audition.

Difficile de savoir ce qui s’est réellement dit entre les enquêteurs et le ministre lors de leurs quatre heures d’audition.

Selon un communiqué diffusé par l’avocat belge du ministre Thambwe, Laurent Kennes, les enquêteurs se sont surtout intéressés au passé de M. Thambwe et à son rôle réel lors de son passage par la rébellion du RCD. M. Thambwe a alors répété qu’il n’avait aucun rôle décisionnel dans cette rébellion et qu’il avait appris l’attaque contre cet avion bien après qu’elle se soit produite. Les autres aspects du dossier, financier et sur un faux en écriture, auraient été rapidement passés en revue selon le communiqué de son avocat.

Le juge d’instruction bruxellois Michel Claise doit décider sur base de cette audition et d’autres devoirs d’enquête éventuels s’il entend poursuivre son enquête. Le parquet fédéral belge doit encore aussi se prononcer sur la compétence effective de la Belgique sur ce dossier.

