Retrait du candidat aux provinciales condamné pour viols sur enfants

Un regroupement politique a annoncé jeudi le retrait de la très controversée candidature aux élections provinciales du 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC) de l’un de ses membres, condamné à la prison à vie en décembre 2017 pour « crime contre l’humanité par viol » sur mineures âgées de un à 9 ans, assassinats et entretien d’une milice.

Ce député provincial sortant, Frédéric Batumike Rugimbanya, avait été enregistré sur la liste des candidats pour la circonscription de Kabare (Sud-Kivu, est de la RDC). Il fait partie du regroupement politique Convention des Congolais unis (CCU) et alliés, la formation du ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Ce regroupement CCU et alliés a annoncé avoir retiré de sa liste la candidature de Frédéric Batumike, en reconnaissant, dans une lettre à la Commission électorale nationale indépendante (Céni), qu’elle avait été déposée de façon abusive, selon le site d’information Actualité.cd. « Nous avons fait le constat d’un abus dans le chef de notre mandataire de la circonscription électorale de Kabare. Mettant à profit une homonymie, il a aligné, au mépris de la loi, Batumike Rugimbanya Frédéric, condamné par la justice, ce qui le rend inéligible », ajoute la lettre. Le nouveau candidat désigné pour prendre sa place est Alphonse Bisimwa Cinyabuguma.

La Céni avait provisoirement retenu la candidature de M. Batumike alors que ce dernier est incarcéré pour crimes contre l’humanité, dont le viol d’une quarantaine de fillettes âgées de 18 mois à 12 ans dans la région de Bukavu entre 2013 et 2016. Ce qui avait provoqué des critiques d’une organisation citoyenne locale, la Nouvelle dynamique de la société civile (NDSCI). Le vice-président de la Céni, Norbert Basengezi, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que son institution n’était pas au courant de cette condamnation.