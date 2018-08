Bosco Ntaganda : « Je suis un révolutionnaire, pas un criminel »

L’ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda s’est défini comme un « révolutionnaire » et non un criminel jeudi, lors de la dernière phase de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale (CPI). Bosco Ntaganda est accusé d’avoir recruté des enfants soldats et d’avoir commandité des meurtres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC). Plus de 60.000 personnes ont perdu la vie depuis 1999 et l’éclatement de violences dans la région, selon des ONG.