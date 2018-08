Congo : cas de fièvre jaune confirmé

La République du Congo a confirmé un cas de fièvre jaune près de la frontière avec une enclave angolaise, a annoncé le ministère de la Santé et a mis en garde contre « une menace aux proportions épidémiques ».

Au total, 186 cas suspects ont été détectés cette année, dont un grand nombre dans le région de Pointe-Noire, selon le chef de l’unité des épidémies du gouvernement, Lambert Kitembo. Il a déclaré que huit échantillons de sang avaient été envoyés en République démocratique du Congo (RDC) pour y être testés le mois dernier, dont l’un est revenu positif. Il a ensuite été officiellement confirmé la semaine dernière dans un laboratoire au Sénégal.

Le virus, parfois mortel, transmis par les moustiques, provoque de la fièvre, des courbatures et des nausées et peut rapidement se propager dans les zones à forte population non vaccinée.

Une épidémie majeure survenue en 2016 en Angola et en RDC a tué plus de 400 personnes et aurait infecté des milliers d’autres personnes avant d’être maîtrisée grâce à une vaste campagne de vaccination.

La victime du cas évéré de fièvre jaune en République du Congo avait voyagé dans le district de Tchiamba Nzassi, situé à proximité de la frontière avec l’enclave angolaise de Cabinda, deux semaines avant l’apparition de ses symptômes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).