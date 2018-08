RDC: un condamné à la prison à vie admis sur les listes électorales

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) congolaise a retenu la candidature aux législatives fixées au 23 décembre en République démocratique du Congo (RDC) d’un homme condamné à la prison à vie en décembre 2017 pour « crime contre l’humanité par viol » sur mineures âgées de un à 9 ans, assassinats et entretien d’une milice, rapportent mardi plusieurs médias locaux, citant une ONG. Ce candidat, Frédéric Batumike, porte le numéro 60 sur la liste de la Céni pour la circonscription de Kabare (Sud-Kivu, est de la RDC). Il fait partie du regroupement politique CCU et Alliés, la formation du ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga.

La Nouvelle dynamique de la société civile (NDSCI) au Sud-Kivu s’est déclarée désagréablement surprise par cet acte et parle d’une « légèreté » dans le chef de la Céni, selon le site d’informations Actualité.cd.

« Pour la NDSCI, le fait de retenir sur les listes électorales un criminel de si grand chemin comme Batumike Rugimbanya, auteur et responsable de plusieurs meurtres dont celui du défenseur des droits de l’homme et un des animateurs de la NDSCI, Evariste Kasali, de l’Allemand Walter Muller (…) et de tant d’autres victimes de sa barbarie sanguinaire y compris de très nombreuses filles de un à 9 ans qui ont toutes perdu leur féminité à la suite de la mutilation violente de leurs organes génitaux pour des fins fétichistes, confirme la légèreté et la sélectivité qui caractérisent aujourd’hui cette institution (la Céni), censée pourtant être indépendante », a affirmé cette ONG dans un communiqué.

« Maintenir des criminels et écarter certains citoyens sur base des considérations et injonctions politiques vient d’enlever le peu de confiance et crédibilité qui restait à la Céni qui, aujourd’hui, confirme son inféodation à un camp politique, à savoir la Majorité Présidentielle », ajoute l’organisation.

Député provincial et chef milicien du Sud-Kivu, Frédéric Batumike a été condamné le 13 décembre 2017 à la prison à vie avec dix de ses miliciens, pour crimes contre l’humanité par viol.​

