Un cargo russe avec des armes et explosifs arraisonné en Afrique du Sud

La police sud-africaine a indiqué jeudi avoir arraisonné au large de Port-Elizabeth un cargo battant pavillon russe qui transportait illégalement des armes et des explosifs d’une origine et d’une nature qu’elle s’est refusée à identifier. Baptisé Lada, le navire a été stoppé dimanche alors qu’il croisait au large de la cité portuaire sud-africaine en provenance de Madagascar et à destination de Lagos au Nigeria.