RDC: onze morts dans un naufrage sur le fleuve Congo en province de la Tshopo

Au moins onze personnes sont décédées et plusieurs autres portées disparues dans le naufrage d’une embarcation survenu samedi sur le fleuve Congo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué mardi des sources locales. Une baleinière, répondant au nom de HB Polepole, a pris l’eau après avoir heurté un tronc d’arbre et s’est retrouvé déséquilibrée alors qu’elle naviguait sur le fleuve au niveau du village Yatutu, à 132 km en aval de Kisangani, le chef-lieu de la nouvelle province de la Tshopo, a indiqué le président de la société civile d’Isangi, Joseph Basay, à la radio onusienne Okapi.

Elle transportait plus d’une centaine de personnes.

Pris de panique, certains passagers se sont jetés dans l’eau pour se sauver tandis que d’autres ont été coincés sous les marchandises dans l’embarcation. L’embarcation a finalement échoué sur un banc de sable. Certains passagers ont été récupérés par des piroguiers venus à leur rescousse.

L’administrateur intérimaire du territoire d’Isangi, Corneille Tumba Masimango, a fait état d’un bilan de onze morts et de cinq disparus, un bilan confirmé le porte-parole du gouvernorat de la Tshopo, Eky Koy.

Le nombre de rescapés s’élève à 96, a-t-il ajouté.

Tumba a expliqué ce drame par la surcharge et la vétusté de l’embarcation. Il plaide pour des mesures contraignantes à l’endroit des conducteurs récalcitrants qui ne respectent pas la réglementation en vigueur en matière de navigation fluviale.

Les naufrages sont fréquents sur les lacs et rivières de la RDC, notamment du fait de la surcharge des embarcations – dont le nombre réel de passagers ne correspond généralement pas aux données des registres de navigation – et d’un mauvais balisage des voies navigables. La plupart des embarcations ne remplissent pas les conditions sécuritaires de navigation (gilets, bouées de sauvetages, signalisations lumineuses, etc).

Que pensez-vous de cet article?