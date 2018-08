Ibrahim Boubacar Keïta, réélu président du Mali, tend la main à l’opposition

Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l’élection présidentielle, a tendu la main à l’opposition, pour son deuxième mandat à partir de septembre, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré cinq années d’intervention militaires internationales.

« Je proclame élu » Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré dans la matinée la présidente de la cour constitutionnelle, Manassa Danioko, dont les décisions sont sans appel.

Au cours d’une audience retransmise à la télévision publique ORTM, elle avait auparavant rejeté toutes les requêtes du candidat de l’opposition, Soumaïla Cissé, les jugeant irrecevables ou infondées par manque de preuves.

Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août, pour 32,84% à Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans, a annoncé la magistrate en ne retranchant qu’un centième au score du président sortant annoncé par le ministère de l’Administration territoriale jeudi dernier.

Avec ses 41,70% des suffrages récoltés au premier tour, il disposait d’une confortable avance sur Soumaïla Cissé (17,78%) lors d’un second tour qui n’a pas passionné la population, le taux de participation n’ayant été que de 34,42% au second tour, selon la cour.

« Je servirai le Mali selon les principes républicains », a affirmé le président Keïta, dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire. Il a dit « tendre la main » à son « jeune frère » Soumaïla Cissé car « le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils ».

– ‘Fraude honteuse’ –

Cissé, qui à la présidentielle de 2013 avait rapidement reconnu sa défaite face à « IBK », avait cette fois rejeté « catégoriquement » les résultats provisoires. Selon ses calculs, il a « remporté cette élection avec 51,75% des suffrages ».

« Nous rejetons ces résultats », a déclaré à l’AFP son bras droit, Tiébilé Dramé, après l’arrêt de la cour. « La cour constitutionnelle a rendu un arrêt confirmant la fraude et la manipulation des résultats », a t-il dit au téléphone.

« Elle avait l’occasion de rendre un arrêt se fondant sur la vérité des urnes. Elle a préféré rendre service au régime », elle s’est « inféodée au pouvoir en validant le bourrage d’urnes et le trucage des résultats, sources d’instabilité », a-t-il ajouté, en précisant que M. Cissé s’exprimerait après la grande fête de la « tabaski », comme on appelle en Afrique de l’Ouest l’Aïd el-Kebir, prévue mardi au Mali.

Le chef de file de l’opposition a appelé ses partisans à « résister » au cours d’une manifestation ayant rassemblé samedi à Bamako un bon millier de personnes.

Après l’élection, l’Union européenne a déclaré « urgent d’accélérer la mise en oeuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ». Les Etats-Unis se sont aussi prononcés pour « une rapide mise en oeuvre » de cet accord.

Pour son second mandat, qui débutera le 4 septembre, M. Keïta aura en priorité la lourde tâche de relancer cet accord conclu en 2015 avec l’ex-rébellion à dominante touareg.

L’accord avait été signé après l’intervention de l’armée française qui, en 2013, avait repris le contrôle du nord du Mali, où les jihadistes avaient instauré la charia pendant un an.

Sa mise en oeuvre accumule les contretemps et n’a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisins.

Le scrutin à deux tours, qui s’est déroulé le 29 juillet et le 12 août, n’a pas passionné une population lassée par la persistance des attaques jihadistes, auxquelles se mêlent souvent des violences intercommunautaires.

Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté bien que le Mali soit redevenu le premier producteur africain de coton et que son économie enregistre une croissance supérieure à 5% depuis plusieurs années.

– Recherche d’un mouton –

Depuis plusieurs jours, la plupart des Maliens ont en outre l’esprit occupé par la recherche d’un mouton et la préparation de la « tabaski ».

Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda, en grande partie chassés ou dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l’initiative de la France, qui se poursuit actuellement. Malgré l’accord de paix, les violences ont progressé.

Dès l’annonce des résultats provisoires jeudi dernier, le président français Emmanuel Macron avait félicité le vainqueur, provoquant la colère de l’opposition.

Macron avait « réitéré l’engagement de la France à se tenir aux côtés des autorités et du peuple malien pour surmonter le défi de la lutte contre le terrorisme et favoriser l’investissement et le développement économique ».

