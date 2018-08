Pour Kagame, la stabilité de la RDC est la mission essentielle de la SADC

Le porte-parole zambien a ajouté que le président Kagame a expliqué qu’il avait été contacté par le secrétaire général des Nations Unies, des pays de l’Union européenne et d’autres Etats pour tenter de trouver une manière d’aider le processus en RDC.

Forces négatives au Mozambique

Par ailleurs, le président Lungu s’est aussi entretenu avec le président mozambicain, Filipe Nyusi. Ce dernier n’a pas caché sa préoccupation vis-à-vis des forces négatives, aux accents religieux, qui déstabilisent les zones frontalières de son pays. Le président Nyusi a aussi informé les autres pays concernés (Tanzanie et RDC) pour qu’ils veillent à ce que ces forces négatives, aux origines encore mal définies, soient « traitées » le plus rapidement possible, parce qu’elles ont un effet néfaste sur les jeunes avec leurs idéologies religieuses et causent des problèmes de sécurité dans les zones frontalières.