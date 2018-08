Lubumbashi : mobilisation nocturne de l’armée face à la résidence de M. Kyungu

Les responsables de la plateforme Ensemble pour le changement pour le Haut-Katanga, entendaient organiser un grand meeting populaire ce samedi à Lubumbashi.

Une fois de plus, le maire de Lubumbashi a refusé d’autoriser la tenue d’un meeting public . Selon le maire de Lubumbashi, Robert Lubaba Bulumale ce refus est justifié par le fait que ce n’est pas « le moment propice » pour tenir un meeting.

« La campagne électorale encore moins la pré-campagne n’étant pas encore lancée par la CENI, je suis au regret de ne pas pouvoir accorder l’organisation de ce meeting et vous prie d’attendre le moment programmé quant à cela », peut on lire dans la lettre du maire.

Face à ce refus d’un grand meeting populaire, Gabriel Kyungu wa Kumwanza a appelé à un meeting – forcément plus intimiste – dans sa parcelle. Difficile pour les autorités locales et provincales de trouver un justifcatif pour interdire l’organisation d’un événement privé. Si elles ne peuvent l’interdire, les autorités n’entendent pas dérouler le tapis rouge. Vendredi soir, des barrages ont été dressés par les forces de police, soutenues par des renforts des Forces armées congolaise, autour de la propriété de M. Kyungu, tandis que des militaires se positionnaient non loin de chez lui.

