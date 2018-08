Ebola en RDC : 78 cas enregistrés, 44 décès

Au total, 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été enregistrés dans l’est de la République démocratique du Congo où l’épidémie a déjà fait 44 décès, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires congolaises et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’épidémie retient l’attention des plus hautes autorités sanitaires mondiales avec la visite en RDC d’un haut responsable du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain, ajoute le ministère congolais de la Santé.

« Au total, 78 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 51 confirmés et 27 probables », tandis que « 24 cas suspects sont en cours d'investigation », d'après ces deux autorités sanitaires. Les cas confirmés ont été testés en laboratoire sur des prélèvements. Les cas probables sont souvent des décès qui avaient un « lien épidémiologique » avec un cas confirmé mais qui n'a pas été testé. Les autorités congolaises font état de « deux décès de cas confirmés à Beni » et « cinq nouveaux cas confirmés à Mabalako, dont un personnel de santé du Centre de Santé de Référence de Mangina », épicentre de l'épidémie. Tous ces nouveaux cas confirmés sont des contacts de cas probables connus et suivis, précise-t-on. « Nous nous attendons à voir apparaître plus de cas », a déclaré aux journalistes un porte-parole de l'OMS à Genève, Tarik Jasarevic. La nouvelle épidémie d'Ebola déclarée le 1er août a déjà fait 44 morts, dont 41 dans la province du Nord-Kivu, théâtre de conflits armés depuis plus de vingt ans, et trois dans la province voisine de l'Ituri, selon le ministère de la Santé. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oly Ilunga Kalenga, a reçu le directeur du Center for disease control and prevention (CDC), le docteur Robert Redfield Jr. Les échanges ont porté sur « les programmes de formation du CDC pour les épidémiologistes de terrain ».