RDC : Reprise des activités sur le site minier de Rubaya

Par Esther Nsapu, correspondante dans l’Est de la RDC

C’est ce lundi 13 août 2018, que le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya, a levé la mesure suspendant toutes les activités sur le site minier de Rubaya. Le site minier de Rubaya est situé à 60 kilomètres de la ville de Goma, dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu et on y trouve un important gisement de coltan (colombo-tantalite). La reprise des activités minières sur ce site intervient trois mois après sa suspension par le ministre national des Mines. Cela concerne les sites D2 Mataba, D3 Bibatama, D4 Gakombe, Luwowo, Koyi et Bundjali.