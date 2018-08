Besix va construire un barrage et une centrale hydroélectrique au Cameroun

Le groupe de construction belge Besix a remporté un contrat pour la conception et la construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique au Cameroun, annonce-t-il lundi. Grâce à ce projet, l’entreprise entend participer à l’électrification du pays, le barrage permettant par exemple d’y augmenter la capacité de production d’électricité de 30%. Le barrage hydroélectrique de Nachtigal, situé sur le Sanaga, à environ 65 kilomètres au nord de la capitale Yaoundé, vise à augmenter la disponibilité de l’énergie renouvelable au Cameroun.

Ce projet hydroélectriques est l’un des rares mêlant secteurs public et privé à exister en Afrique subsaharienne et permettra d’accélérer la réalisation des objectifs de développement du pays, y compris l’accès à l’électricité, explique Besix.

Le contrat prévoit la conception et la construction d’un barrage de 2 km de long et de 14 m de hauteur maximale en béton compacté au rouleau d’un canal usinier d’amenée de 3 km et les travaux de génie civil de la centrale hydroélectrique, qui comprendra 7 turbines de 60 MW, et des installations de prise d’eau, détaille le groupe de construction. Les travaux commenceront avant la fin 2018 et dureront 57 mois, soit un peu moins de 5 ans.

Besix les réalisera en partenariat avec les sociétés française NGE et marocaine SGTM pour le compte de NHPC, une société de projet dont les actionnaires sont EDF International, l’Etat du Cameroun et la Société Financière Internationale.

La Banque mondiale estime le coût de l’ensemble du projet à près d’1,2 milliard d’euros.​

