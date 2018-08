Les Émirats vont construire un oléoduc entre l’Erythrée et l’Ethiopie

Les Émirats arabes unis (EAU) vont construire un oléoduc entre l’Éthiopie et le port d’Assab en Erythrée, a rapporté vendredi la radio-télévision proche du pouvoir éthiopien Fana, sans donner plus de détails. L’accord a été conclu selon Fana lors de la rencontre vendredi à Addis Abeba entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et la ministre d’État émiratie à la Coopération internationale, Reem Al-Hashimy.

Privée d'accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie a utilisé jusqu'en 1998 pour ses besoins domestiques une raffinerie de pétrole située à Assab, dans le sud de l'Érythrée, sur les bords de la mer Rouge. Un conflit, déclenché notamment par des divergences sur la démarcation de leur frontière commune, a ensuite opposé les deux pays pendant deux ans jusqu'en 2000, faisant au moins 80.000 morts, et a débouché sur une longue période d'hostilité. Mais les deux voisins de la Corne de l'Afrique ont réussi ces dernières semaines un spectaculaire rapprochement, sous l'impulsion de M. Abiy, un réformateur nommé en avril. Ils ont signé le 9 juillet une déclaration commune mettant fin à près de deux décennies d'état de guerre. Ils ont ensuite restauré leurs relations diplomatiques et les premiers vols commerciaux entre les deux capitales ont repris. Les EAU ont une base militaire à Assab, qu'ils utilisent dans le cadre de la guerre qu'ils mènent au Yémen avec l'Arabie saoudite contre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Ils sont perçus comme l'un des principaux acteurs de la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée.