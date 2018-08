RDC: la Belgique « souligne l’importance d’un processus électoral crédible et inclusif »

La Belgique « souligne l’importance d’un processus électoral réellement crédible et inclusif, conformément à la Constitution et à l’accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016 », ont réagi jeudi soir les Affaires étrangères, au lendemain de l’annonce du président Kabila. Ce dernier a indiqué avoir choisi l’ex-ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat à sa succession à l’élection présidentielle prévue le 23 décembre. La Belgique « se félicite que le président actuel, Joseph Kabila Kabange, renonce ainsi à un troisième mandat, comme le stipulent la Constitution et l’accord de la Saint-Sylvestre de décembre 2016 », soulignent les Affaires étrangères dans un communiqué.

Un processus électoral « réellement crédible et inclusif (…) devrait permettre à tous les Congolais d'y participer et d'élire librement le candidat de leur choix », poursuit-on.