RDC : Ramaphosa à Kinshasa ce vendredi

En attendant le nom du dauphin du président, hors mandat, Joseph Kabila, dont le nom devrait finalement être déposé juste avant la fermeture du bureau d’enregistrement, ce qui créé une certaine tension parmi les cadres de la majorité présientielle qui se sentent pris en otage, les pays de la région continuent leur forcing diplomatique pour éviter le chaos en RDC.

Vendredi, le président sud-africain sera à Kinshasa pour s’entretenir avec Kabila. Objectif, tenter d’apaiser les tensions et rendre ces élections les plus crédibles et donc les plus inclusives possibles. La sous-région craint comme la peste un soulèvement en RDC qui pourrait toucher ses neuf voisins.

Ramaphosa devrait aussi être le porte-parole des présidents de la sous-région qui doivent se réunir demain, jeudi, lors d’un sommet informel. Le lieu du rendez-vous n’est pas encore définitivement fixé. Lusaka semble tenir la corde pour l’instant. On devrait y retrouver les présidents du Kenya, d’Ouganda, du Rwanda, d’Afrique du Sud et de Zambie.

