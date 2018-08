Gemena : Nouveau bain de foule pour Bemba

Jean-Pierre Bemba est enfin de retour sur la terre de ses ancêtres. Empêché d’atterrir le 31 juillet à Gemena, comme il le souhaitait, pour pouvoir se recueillir sur la tombe de son père décédé durant son incarcération à la CPI, Jean-Pierre Bemba a enfin pu fouler le sol de la province du Sud-Ubangi, issu de l’ancienne province de l’Equateur.

Un nouveau bain de foule garanti. Les quelque dizaines de policiers présents sur le tarmac n’ont pu éviter l’envahissement de la piste d’atterrissage dès que l’avion du « chairman » s’est arrêté sur la piste.

Fait remarquable, Bemba a été accueilli par ses supporters mais aussi par ceux de l’UNC de Kamerhe et d’Ensemble de Katumbi, tous arboraient les drapeaux de leur favori pour accueillir l’enfant du pays.

La veille, vendredi, Bemba s’est entretenu avec Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe; les trois ténors présents à Kinshasa. Pas question, pour l’instant, d’un front uni de l’opposition, mais les hommes se parlent et ont tenu à le faire savoir à la majorité présidentielle. Ils ont aussi tenu, chacun de leur côté, à adresser un message en faveur de la candidature de Moïse Katumbi toujours bloqué à la frontière de Kasumbalesa, côté Zambie, La porte d’entrée du territoire congolais étant étonnamment fermée. Les trois candidats ont martelé que Moïse Katumbi devait pouvoir participer à la course à la présidence.

