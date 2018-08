Katumbi rentre au Katanga par la route

« Nous n’avons pas reçu l’autorisation de nous poser à l’aéroport de Luano, à Lubumbashi, malgré notre forcing », explique, ce vendredi 3 août au matin, Olivier Kamitatu, le porte-parole de Moïse Katumbi. « Nous allons donc prendre la route pour rentrer au pays ».

Quand on évoque le mandat d’arrêt et le risque d’arrestation qui pèse sur Moïse Katumbi, Kamitatu répond : « Tout le monde a définitivement compris qu’il s’agit d’un acharnement du pouvoir pour empêcher Moïse Katumbi d’être candidat à la présidentielle. C’est de l’arbitraire absolu. Nous allons rentrer, nous n’avons rien à nous reprocher, nous sommes Congolais et nous entendons faire respecter nos droits. Cette démonstration de l’arbitraire de l’Etat congolais qui nous frappe aujourd’hui, touche tous les jours des millions de nos concitoyens. Il faut que cela cesse. »

