Bemba à Kinshasa et déjà face aux tracasseries

A peine atterri à Kinshasa, l’ancien vice-président doit affronter les diktats du pouvoir congolais.

Selon un commluniqué de son parti, le Mouvement de libération du Congo, signé par Eve Bazaïba, la secréatire générale du mouvement : « les autorités politiques ont interdit qui lui soit réservé un accueil au pied d’avion (au président Bemba), son véhicule ne devra pas rouler à une vitesse de moins de 40km/h, si non la police nationale sera obligée de faire usage de gaz lacrymogènes ou de tout autre outil à sa disposition pour disperser la population et il ne lui est pas permis d’accéder à la résidence familiale dans la commune de la Gombe car c’est un périmètre présidentiel. Le MLC dénonce ce déni de droit d’un citoyen pourtant libre de rentrer tranquillement dans son pays et surtout qui voyage avec son épouse et ses enfants, par conséquent, il ne constitue aucun danger pour la République.

Le MLC lance l’appel aux autorités du Gouvernement Congolais, RDC , pour reconsidérer leur position et adopter une attitude républicaine et humaine. À toute personne éprise de Justice et de paix d’intervenir urgemment ».

