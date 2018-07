RDC : Nouveau sondage, Katumbi, Bemba et Tshisekedi au coude à coude

Le Bureau d’Études, de Recherches, et de Consulting International (BERCI) et le Groupe d’étude sur le Congo (GEC) de l’Université de New York annoncent pour cette fin de semaine la publication d’un sondage national(*) dans la perspective des élections nationales et régionales prévues le 23 décembre prochain en RDC. Un sondage réalisé dans la première semaine de juillet 2018, le premier qui prend en compte le retour de Jean-Pierre Bemba sur la scène politique congolaise.

Avant la publication des résultats complets,Berci et le GEC ont dévoilé les grandes tendances de ce sondage.

Manque de confiance général

On peut ainsi lire que les élections de décembre seront très contestées. Soixante-deux pour cent des personnes interrogées ne font pas confiance à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour organiser des élections libres et transparentes. Un pourcentage identique ne fait pas confiance aux Cours et tribunaux pour trancher les contentieux électoraux.

Dans ce contexte, 45 % déclare que si le candidat du Président Kabila gagne les élections, ils n’en accepteront pas les résultats. Environ la moitié des répondants se disent prêts à participer à une manifestation si les élections sont truquées ou retardées.

L’Opposition en tête mais…

Dans la course à la présidence, l’opposition est toujours beaucoup plus populaire que la coalition au pouvoir. Felix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont maintenant à égalité dans une fourchette de 17 à 19%. Bemba, sorti des geôles de la CPI, a progressé de 16 points depuis le sondage en novembre 2017.

L’opposition devrait-elle présenter une candidature unique ? Cinquante-sept pour cent des répondants seraient favorables à une candidature unique de l’opposition pour l’élection présidentielle. Dans ce cas de figure, Moïse Katumbi, plus rassembleur, récolterait 28 %, Felix Tshisekedi 26 %, et Jean-Pierre Bemba 20%.

La libération de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale est largement jugée positive. Quatre-vingt-trois pour cent pensent que son acquittement est une bonne chose, contre 66 % qui pensaient que sa condamnation était injuste lors d’un précédent sondage mené en octobre 2016.

Kabila grignotte

La campagne en faveur d’un troisième mandat de Kabila gagne du terrain. Par rapport à février dernier, le nombre de personnes qui voteraient pour Kabila a augmenté légèrement de 6 à 9 % au niveau national, mais de 21 à 37% dans l’ancienne Province Orientale, son seul et dernier bastion.

La machine à voter ne passer pas

Enfin, les personnes interrogées sont divisés en proportion presqu’égale sur la question de savoir si les élections devraient être retardées afin que le processus puisse être rendu plus crédible : 36% ne sont pas favorables à la révision du fichier électoral pour éliminer les irrégularités et un pourcentage similaire déclare qu’ils ne sont pas favorables à la révision de la répartition des sièges pour refléter les corrections éventuelles de la loi électorale. Par contre, 66% des sondés rejettent les machines à voter électroniques.

(*) Les sondages ont été réalisés via des entretiens téléphoniques de 1154 personnes âgées de 18 ans et plus à travers les 26 provinces du pays sélectionnées à partir d’une liste de 2000 numéros de téléphone cellulaire obtenus lors de l’enquête représentative au niveau national de BERCI/GEC de 2016 qui s’est déroulée dans plus de 400 sites répartis dans tout le pays au domicile des répondants. Le taux de réponses était de 57%. La marge d’erreur était de +/- 3%.

