Une maladie inconnue a tué 14 personnes à Béni

Par Esther Nsapu, correspondante à l’Est de la RDC

Quatorze personnes sont mortes d’une maladie inconnue en l’espace d’un mois dans la localité de Mangina, située à une trentaine de kilomètre au nord-ouest de la ville de Béni dans la province du Nord-Kivu.

« Nous avons enregistré 14 décès depuis le début du mois de juillet parmi une vingtaine de cas suspects que nous avons reçus depuis avril. Parmi les victimes, il y a des femmes enceintes et des enfants. Les victimes manifestaient des hémorragies nasales, des vomissements maculés de sang et des fièvres. Certains corps présentaient même des saignements à travers les oreilles. Les victimes pouvaient survivre entre 6 et 7 jours avant de mourir. Nous avons essayé plusieurs fois de sauver les malades mais en vain. C’est une maladie dont nous ignorons encore l’origine ». C’est ainsi que le Dr Alain Musondolya, médecin du centre de santé de référence de Mangina, présente la situation.

Certains patients sont mêmes allés dans d’autres structures médicales à Béni pensant que le centre de santé de Mangina n’était pas en mesure de soigner cette maladie, mais malheureusement elles sont mortes dans les même circonstances.

Actuellement, six autres personnes atteintes par cette maladie (5 femmes et un homme) sont en observation au centre de santé de Mangina et des échantillons ont été envoyés à Kinshasa pour être examinés.

Comme le souligne le Dr Alain Musondolya, des mesures préventives ont été prises par le personnel sanitaire du centre de santé de Mangina pour lutter contre la propagation de cette maladie encore inconnue, entre autre la présence de points d’eau mais également désinfection des pieds de toutes les personnes lors de l’entrée et à la sortie du centre de santé, surtout pour ceux qui ont été en contact avec les malades.

De façon générale, il est recommandé aux habitants de la zone de santé de Mangina de veiller au respect de règles hygiéniques stricts comme par exemple le lavage des mains régulier avec du savon tout en respectant les 5 moments clés comme par exemple avant de manger et après avoir été aux toilettes.

Que pensez-vous de cet article?