JCDecaux s’implante en Côte d’Ivoire avec un contrat à Abidjan

Le géant de l’affichage publicitaire français JCDecaux a annoncé lundi avoir remporté un contrat d’une durée de 20 ans avec la Société des transports abidjanais (Sotra) pour la fourniture de mobilier urbain et l’exploitation publicitaire de réseaux de transport.

Le contrat décroché par JCDecaux Côte d’Ivoire, sa filiale détenue conjointement avec le groupe Bolloré, « porte sur la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance de 300 abribus publicitaires et 300 poteaux d’arrêts sur le réseau d’exploitation de la Sotra », compagnie publique ivoirienne, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le contrat comprend aussi « l’exploitation publicitaire des différents réseaux de transport de la Sotra (bus, gares, terminaux de bus et de bateau-bus) dans le district d’Abidjan », qui compte près de 5 millions d’habitants. La Sotra compte 500 bus (et prévoit de monter à près de 2.000 à l’horizon 2020), 12 gares routières et quatre gares lagunaires, a ajouté le groupe.

« Le partenariat entre JCDecaux et la Sotra s’inscrit dans la démarche de modernisation de nos services », a déclaré Meité Bouaké, directeur général de la Sotra, cité dans le communiqué.

La capitale économique ivoirienne s’est lancée dans une série de grands travaux pour se développer, notamment dans les transports avec la construction d’un métro.

Le directeur général pour l’Afrique de JCDecaux, Jean-Sébastien Decaux, souligne de son côté « le dynamisme de la Côte d’Ivoire », dont le taux de croissance annuel moyen avoisine 8% depuis 2012.

Les investissements dans le secteur de la publicité en Côte d’Ivoire ont dépassé 100 millions de dollars (85 millions d’euros) en 2016, selon le groupe français.​

