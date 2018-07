Côte d’Ivoire: le PDCI fait le ménage parmi ses cadres

Huit cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), dont sept ministres, favorables au « parti unifié » lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara, ont été radiés du secrétariat exécutif du PDCI, selon un communiqué transmis à l’AFP vendredi. Le PDCI, présidé par Henri Konan Bédié (ancien président de la République de 1993 à 1999), s’était prononcé contre l’adhésion au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lancé en grande pompe lundi, et qui ambitionnait initialement de réunir le PDCI et le Rassemblement des Républicains (RDR), la formation du président Ouattara.

Désobéissant aux consignes expresses de M. Bédié, réitérées juste avant le lancement du RHDP, tous les ministres PDCI du nouveau gouvernement formé la semaine dernière, ainsi que des élus de ce parti, se sont déclarés favorables au parti unifié et ont assisté à son lancement. En conséquence, le PDCI a remanié jeudi soir son secrétariat exécutif -sorte de gouvernement interne-, le faisant passer de 30 à 24 membres. Parmi les limogés figurent notamment le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui avait lancé début juillet au sein du PDCI un mouvement dissident, favorable au RHDP, ainsi que les ministres Thierry Tanoh (Pétrole et énergie) et Alain-Richard Donwahi (Eaux et forêts).