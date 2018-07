Revoir les missions des casques bleus : une nécessité !

Exhortant les pays membres de l’UA à renforcer leur coopération avec l’ONU, Shale-Work Zewde a reconnu que l’organisation panafricaine est le partenaire stratégique le plus important qui œuvre pour les questions de paix, de sécurité, de développement et de droits de l’homme.

Selon la représentante du secrétaire général, ce partenariat qui n’est pas un choix mais une nécessité s’est caractérisé, ces dernières années, par une collaboration plus étroite, des consultations plus régulières. Il a abouti à des actions coordonnées allant de visites de terrain et des déclarations conjointes.

« Le recours de plus en plus fréquent à des missions conjointes, à des réunions d’information, à des rapports et déclarations communes illustre les progrès accomplis vers une compréhension collective des problèmes de paix ainsi que de sécurité et une approche commune pour les résoudre », a poursuivi Mme Sahle-Work Zewde, devant le Conseil de sécurité, avant d’insister sur l’importance de la prévention des conflits pour les deux organisations et d’insister sur l’impérieuse nécessité de mener davantage d’analyses et d’évaluations conjointes pour développer des indicateurs d’alerte rapide pour les deux organisations.

Revoir les interventions des casques bleus

Sans langue de bois, elle a encore abordé la question du maintien de la paix, précisant que pour le secrétaire général M. Guterres, le modèle actuel de lutte n’est plus adapté aux défis contemporains. Comme preuves tangibles, elle a épinglé les conflits au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud axés sur des processus de paix bloqués, une multiplicité d’acteurs, des actes tragiques de violence extrême et un nombre croissant de victimes parmi les soldats de la paix.

« Une redéfinition du partage des tâches a déjà été proposée par le secrétaire général afin de reposer davantage sur la coopération avec les organisations régionales et de clarifier le mandat des opérations de maintien de la paix », avant de conclure sur la question du financement des opérations de soutien à la paix de l’UA, autorisé par l’ONU, en rappelant que le Conseil de sécurité a donné son accord pour étudier les mesures pratiques pour que ces opérations soient partiellement financées par des contributions des Nations unies.