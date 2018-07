Cameroun: 4 soldats arrêtés pour l’exécution de 2 femmes et leurs enfants

Quatre soldats camerounais ont été arrêtés après la diffusion d’une vidéo devenue virale montrant de présumés membres de l’armée exécutant sommairement deux femmes et leurs deux enfants accusés d’être des djihadistes de Boko Haram, a appris l’AFP de sources proches de l’armée. « A ce jour, quatre militaires ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux », a déclaré l’une de ces sources dans la région de l’Extrême-Nord où les faits se seraient déroulés, information confirmée par une autre source proche de l’armée à Yaoundé.

L’armée camerounaise est engagée dans la région de l’Extrême-Nord pour contrer les incursions fréquentes de combattants du groupe djihadiste nigérian.

Le 11 juillet, lendemain de la diffusion de cette vidéo très violente, le gouvernement camerounais avait déclaré avoir ouvert une enquête, tout en qualifiant la vidéo de « fake-news » et d' »horrible trucage ».

Amnesty International avait quant à elle affirmé avoir des « preuves crédibles » que les hommes armés exécutant les civils dans cette vidéo virale sur Internet étaient des militaires camerounais.

Mercredi, le Royaume-Uni s’est dit « profondément préoccupé » par cette vidéo, demandant au président camerounais Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, une « enquête urgente ».

La veille, les Etats-Unis avaient demandé une enquête « totale et transparente » sur l’exécution de ces deux femmes et leurs deux enfants, et de publier les résultats de cette enquête.

L’armée camerounaise est régulièrement accusée par des ONG de perpétrer des exactions contre des personnes soupçonnées d’appartenir au groupe Boko Haram, ce qu’elle a toujours démenti.​

