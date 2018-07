Retrouvez l’actu de La Libre Afrique sur Facebook Messenger

Après avoir lancé avec succès son système d’informations via WhatsApp, La Libre Afrique vous propose ses chatbots, des agents conversationnels via Facebook Messenger.

Un chatbot, qu’est-ce que c’est ?

Un chatbot est un robot conversationnel qui permet de répondre à toutes les demandes adressées aux marques via la plateforme de conversation Messenger de Facebook.

Développé avec la société Bothrs, ce robot n’est pas uniquement un gadget technologique de plus comme on pourrait le croire. Il permet d’augmenter l’offre d’information à disposition des utilisateurs. En effet, un menu automatique vous propose le choix entre différentes catégories d’informations et vous propose donc uniquement l’information qui vous intéresse. Il vous permet également de rechercher des infos via des mots-clés liés à l’actualité.

La Libre Afrique met donc à disposition de ses utilisateurs ce nouveau système afin de recevoir l’information importante ciblée (par pays, par section…) directement dans votre messagerie Facebook.

Vous pouvez également utiliser le robot afin d’effectuer une recherche sur un sujet, et accéder directement à l’information recherchée.

Pour découvrir les chatbots de La Libre Afrique, rendez-vous sur le lien suivant : http://m.me/lalibreafrique

Pour démarrer une conversation, envoyez un message à La Libre Afrique et cliquez sur Démarrer dans la fenêtre de conversation.

