RDC: au moins cinq morts dans une attaque attribuée aux ADF ougandais

Cinq personnes au moins ont été tuées lundi dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est troublé de la République démocratique du Congo, a-t-on appris de sources concordantes. L’attaque a visée une position de l’armée à Kabasewa, à 60 km à l’est de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

« Nous déplorons la mort de trois militaires, alors que trois autres sont blessés », a déclaré le porte-parole de l’armée dans la région, le capitaine Mak Hazukay, à l’AFP.

Deux rebelles ont également été tués, a-t-il ajouté. « L’ennemi a pillé la pharmacie du poste de santé, du bétail et a fait des villageois des porteurs » des affaires pillées.

Outre les trois militaires et deux présumés ADF, « trois civils ont également été tués, dont un infirmier » tandis que « la pharmacie du poste de santé a été pillée », a déclaré la présidente de la société civile de Beni, Noella Muliwavyo.

« Nous nous posons la question de savoir comment les rebelles peuvent franchir plusieurs kilomètres jusqu’à arriver à brûler un camp de l’armée sans que l’armée n’arrive à les voir. C’est vraiment déplorable », a lancé Mme Muliwavyo.

Les ADF sont des rebelles ougandais musulmans présents dans l’est de la RDC depuis 1995 et sont accusés d’être responsables d’une série de massacres de plusieurs centaines de civils depuis 2014 par les autorités congolaises et la Mission de l’ONU en RDC(Monusco).

Cette version a été remise en cause en 2015 par le Groupe d’études sur le Congo de l’Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d’autres éléments armés, dont des membres de l’armée congolaise.

Membres d’un groupe à l’idéologie méconnue, les ADF sont aussi accusés de la mort de quinze Casques bleus tanzaniens dans la région de Beni en décembre 2017.

Le Nord-Kivu, l’une des régions les plus peuplées de la RDC, est le fief de nombreux groupes armés qui tuent ou enlèvent des civils.

Le président congolais Joseph Kabila a remplacé pendant le week-end le numéro un de l’armée dans le cadre d’un remaniement de la hirérarchie militaire à l’approche d’échéances électorales.​

