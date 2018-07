RDC: 92 pêcheurs congolais emprisonnés en Ouganda

Nonante-deux pêcheurs congolais arrêtés par la marine ougandaise sur le lac Édouard dans l’est de la République démocratique du Congo sont en « prison » en Ouganda, a déclaré un officiel congolais, alors que la tension est montée entre les deux pays voisins. « 92 pêcheurs congolais ont été arrêtés et actuellement ils sont en prison en Ouganda. 20 pirogues et 25 moteurs sont aussi saisis » par la marine ougandaise, a déclaré à la presse le ministre congolais de la Pêche et Élevage, Paluku Kisaka.