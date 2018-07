Djibouti: Dubaï menace d’intenter une action de justice contre la Chine

Dubaï a menacé jeudi d’intenter une action en justice contre la Chine pour la construction d’une zone franche près d’un terminal de Djibouti saisi « illégalement », selon lui, à son opérateur maritime DP World.

L’avertissement a été lancé une semaine après le lancement à Djibouti de la première phase de ce qui doit devenir la plus grande zone franche d’Afrique, un projet développé par la Chine.

« DP World se réserve le droit de prendre toutes les mesures légales, y compris des demandes de dommages et intérêts à toute partie tierce qui interfère ou viole ses droits contractuels », a déclaré l’opérateur portuaire dans un communiqué.

Le 23 février, Dubaï a accusé le gouvernement de Djibouti d’avoir saisi « illégalement » le terminal de conteneurs Doraleh exploité par DP World, l’un des grands acteurs mondiaux de la gestion des ports.

Le terminal de Doraleh est exploité depuis 2006 par DP World sur la base d’une concession de longue durée.

Mais le gouvernement de Djibouti a mis en cause en 2014 le contrat en accusant DP World, majoritairement détenu par le gouvernement de Dubaï, d’avoir versé des pots-de-vin à un responsable des ports du pays pour obtenir une concession de 50 ans.

DP World a réaffirmé jeudi que son accord de concession au terminal de Doraleh « restait en vigueur » et a averti que « la saisie illégale de l’installation ne donnait pas le droit à une tierce partie de violer les termes de l’accord de concession ».

DP World, qui exploite 78 ports dans plus de 40 pays, a accru son intérêt pour la Corne de l’Afrique. Il a conclu en septembre 2016 une concession de 30 ans pour gérer le port de Berbera dans la république autoproclamée du Somaliland.

Le 1er mars, DP World et les gouvernements éthiopien et somalilandais ont signé un accord donnant à l’Éthiopie 19% des parts du port. DP World en conserve 51% et le Somaliland 30%.

Situé le long d’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre océan Indien et canal de Suez, Djibouti a inauguré en 2017 trois nouveaux ports et une ligne ferroviaire le reliant à l’Éthiopie, dans le cadre de son projet visant à devenir la plateforme commerciale de la région.

Djibouti accueille également la seule base militaire chinoise à l’étranger.

Dubaï a lancé son avertissement avant une visite la semaine prochaine du président chinois Xi Jinping à l’occasion d’une semaine de la commerciale de la Chine aux Emirats arabes unis.

