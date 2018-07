Une deuxième école belge au Maroc, à Rabat, dès septembre (Demotte)

La deuxième école belge à programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc ouvrira ses portes en septembre à Rabat, a indiqué jeudi le gouvernement francophone. Le gouvernement de la Fédération a convenu jeudi des modalités de reconnaissance de cette nouvelle école, qui intégrera la convention de partenariat conclue avec l’Association des Écoles à programme belge à l’étranger (AEBE) pour l’établissement déjà existant, à Casablanca.

L’école de Rabat bénéficiera dès lors des mêmes conditions et réglementations: un minerval réduit pour les enfants de ressortissants belges, un système de parrainage pour les élèves marocains issus de milieux défavorisés – avec prise en charge de l’ensemble des frais scolaires de cinq élèves minimum par niveau scolaire (maternel, primaire, secondaire) -, l’adhésion au projet éducatif et l’accès à l’ensemble des outils d’évaluation tels que définis par la FWB et la reconnaissance par la Fédération des diplômes délivrés via une procédure d’équivalence automatique.

« Le gouvernement souhaite par ailleurs soutenir et reconnaître à sa juste valeur l’engagement professionnel et personnel des professeurs belges qui partent enseigner dans l’un des établissements scolaires de la FWB à l’étranger. Il s’est fixé l’objectif de prendre les mesures nécessaires pour une prise en compte, au plus tard à partir de la rentrée 2019, de l’ancienneté pécuniaire du personnel nommé ou engagé à titre définitif à concurrence de la période prestée dans ces écoles », a souligné le ministre-président, Rudy Demotte, en charge des relations internationales, dans un communiqué.

Demotte inaugurera officiellement la nouvelle école belge de Rabat le 27 novembre prochain.​

