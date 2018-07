A un an de la CAN-2019, les championnats de football du Cameroun sont suspendus

La ligue professionnelle de football du Cameroun a décidé jeudi de suspendre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 Pour « défaut de moyens financiers », selon un communiqué obtenu vendredi par l’AFP.

Les administrateurs de la ligue professionnelle de football « ont constaté l’impossibilité de poursuivre l’organisation des championnats (de Ligue 1 et de Ligue 2) pour défaut de moyens financiers », lors d’une réunion jeudi, en présence du président du syndicat des clubs d’élite, selon un communiqué du président de cette ligue, Pierre Semengue.

« Par conséquent, ils décident de reporter à une date ultérieure la 30e journée du MTN Elite One (Ligue 1) et la 25e journée de MTN Elite Two (Ligue 2), initialement prévues respectivement les 8 et 10 juillet », a-t-il ajouté, sans précision sur les dates d’une éventuelle reprise de ces championnats.

La ligue professionnelle de football du Cameroun se plaint régulièrement de l’absence de ressources financières et matérielles pour bien organiser ses activités, tendant souvent la main à l’Etat.

Le Cameroun devrait organiser la CAN-2019, même si le président de la Confédération africaine de football (CAF), M. Ahmad Ahmad, a reconnu qu’il y avait des retards dans les travaux des infrastructures qui doivent accueillir la compétition.​

Que pensez-vous de cet article?