Le gynécologue congolais Denis Mukwege, plusieurs fois cité pour le prix Nobel, a invité dimanche ses compatriotes « à lutter pacifiquement » contre le régime du président Joseph Kabila plutôt que de miser sur les élections prévues le 23 décembre « dont on sait d’avance qu’elles seront falsifiées ». « La solution c’est plutôt de lutter pacifiquement pour la libération totale de notre pays. Après cela viendra le temps des élections libres, crédibles et transparentes », a écrit Denis Mukwege, voix plus entendue à l’étranger qu’en République démocratique du Congo.

Cette « lutte » « ne se fera ni par nos voisins ni par nos amis lointains et encore moins par la communauté internationale, c’est par nous-mêmes », a-t-il ajouté dans un message à l’occasion du 58e anniversaire de l’indépendance de l’ex-Congo belge le 30 juin. Le gynécologue attaque frontalement le régime du président dans sa lettre publiée sur le site de sa clinique de Panzi, à Bukavu (est) qui accueille plus de 400 femmes dont des dizaines violées par des groupes armés. « Il y a 18 mois jour pour jour que les gouvernants de Kinshasa ont pris le pouvoir par force », écrit-il au sujet de l’accord politique du 31 décembre 2016 légitimant le maintien au pouvoir du président Kabila après la fin de son deuxième et dernier mandat, moyennant la promesse d’élections. Initialement prévues fin 2017, ces élections ont été reportées au 23 décembre 2018. Les opposants soupçonnent le président Kabila de vouloir encore rester au pouvoir. « Notre diplomatie ne défend que les intérêts d’un individu ou d’un groupe d’individus au pouvoir au mépris des intérêts de la nation congolaise », ajoute-t-il, estimant que le peuple congolais vit « un véritable esclavage moderne ».​ Que pensez-vous de cet article? +7 0