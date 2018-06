Des candidats albinos aux élections de 2019 au Malawi, une première

Six albinos ont décidé de se présenter aux élections générales prévues l’année prochaine au Malawi pour dénoncer les préjugés et les violences meurtrières qui frappent régulièrement leur communauté depuis des années. Membres de l’Association des personnes albinos (APAM), ces six candidats vont briguer un siège au Parlement ou dans un des conseils municipaux du pays.