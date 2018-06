Volkswagen ouvre une usine d’assemblage au Rwanda

Le constructeur automobile allemand Volkswagen s’installe au Rwanda.

Volkswagen a ouvert ce mercredi 27 juin sa première usine d’assemblage de véhicules au pays des mille collines.

Au Rwanda, Volkswagen envisage de produire 5.000 véhicules par an. Les premiers modèles qui sortiront de ses usines sont les Passat et les Polo. Pour la vice-gouverneure de la banque centrale du Rwanda, Monique Nsanzabaganwa, l’arrivée du constructeur automobile allemand est « un vote de confiance pour le Rwanda. C’est bon pour la création d’emplois au Rwanda et cela fait du Rwanda un endroit propice aux services et dans le cas actuel, l’industrie ».

Au Rwanda, pays de 12 millions d’habitants, on ne dénombre aujourd’hui guère plus de 200.000 véhicules privés immatriculés. Le marché potentiel existe donc mais ce n’est pas que le marché rwandais qui est visé. Comme l’avait dit en substance le président Kagame à l’un de ses interlocuteurs, parlant de son aéroport et de sa compagnie aérienne, ce n’est pas qu’avec les Rwandais que ces business vont fonctionner. D’où le besoin majeur d’une stabilité régionale pour apporter le développement économique vital à toute la région. A bon entendeur…

